MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

254.19 USD 1.58 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTUM за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 253.80, а максимальная — 256.30.

Следите за динамикой iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTUM сегодня?

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) сегодня оценивается на уровне 254.19. Инструмент торгуется в пределах 253.80 - 256.30, вчерашнее закрытие составило 255.77, а торговый объем достиг 1288. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTUM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 254.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.39% и USD. Отслеживайте движения MTUM на графике в реальном времени.

Как купить акции MTUM?

Вы можете купить акции iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) по текущей цене 254.19. Ордера обычно размещаются около 254.19 или 254.49, тогда как 1288 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTUM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTUM?

Инвестирование в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 171.51 - 258.00 и текущей цены 254.19. Многие сравнивают -0.29% и 20.26% перед размещением ордеров на 254.19 или 254.49. Изучайте ежедневные изменения цены MTUM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) за последний год составила 258.00. Акции заметно колебались в пределах 171.51 - 258.00, сравнение с 255.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) за год составила 171.51. Сравнение с текущими 254.19 и 171.51 - 258.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTUM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTUM?

В прошлом iShares MSCI USA Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 255.77 и 25.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
253.80 256.30
Годовой диапазон
171.51 258.00
Предыдущее закрытие
255.77
Open
256.06
Bid
254.19
Ask
254.49
Low
253.80
High
256.30
Объем
1.288 K
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
20.26%
Годовое изменение
25.39%
06 октября, понедельник