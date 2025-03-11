- Visão do mercado
MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
A taxa do MTUM para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 253.80 e o mais alto foi 256.30.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MTUM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MTUM hoje?
Hoje iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) está avaliado em 254.19. O instrumento é negociado dentro de 253.80 - 256.30, o fechamento de ontem foi 255.77, e o volume de negociação atingiu 1288. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTUM em tempo real.
As ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI USA Momentum Factor ETF está avaliado em 254.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.39% e USD. Monitore os movimentos de MTUM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MTUM?
Você pode comprar ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) pelo preço atual 254.19. Ordens geralmente são executadas perto de 254.19 ou 254.49, enquanto 1288 e -0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTUM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MTUM?
Investir em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF envolve considerar a faixa anual 171.51 - 258.00 e o preço atual 254.19. Muitos comparam -0.29% e 20.26% antes de enviar ordens em 254.19 ou 254.49. Estude as mudanças diárias de preço de MTUM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
O maior preço de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) no último ano foi 258.00. As ações oscilaram bastante dentro de 171.51 - 258.00, e a comparação com 255.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
O menor preço de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) no ano foi 171.51. A comparação com o preço atual 254.19 e 171.51 - 258.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTUM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTUM?
No passado iShares MSCI USA Momentum Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 255.77 e 25.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 255.77
- Open
- 256.06
- Bid
- 254.19
- Ask
- 254.49
- Low
- 253.80
- High
- 256.30
- Volume
- 1.288 K
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -0.29%
- Mudança de 6 meses
- 20.26%
- Mudança anual
- 25.39%