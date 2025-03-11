クォートセクション
通貨 / MTUM
MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

254.19 USD 1.58 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTUMの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり253.80の安値と256.30の高値で取引されました。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MTUM株の現在の価格は？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株価は本日254.19です。253.80 - 256.30内で取引され、前日の終値は255.77、取引量は1288に達しました。MTUMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの現在の価格は254.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.39%やUSDにも注目します。MTUMの動きはライブチャートで確認できます。

MTUM株を買う方法は？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株は現在254.19で購入可能です。注文は通常254.19または254.49付近で行われ、1288や-0.73%が市場の動きを示します。MTUMの最新情報はライブチャートで確認できます。

MTUM株に投資する方法は？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFへの投資では、年間の値幅171.51 - 258.00と現在の254.19を考慮します。注文は多くの場合254.19や254.49で行われる前に、-0.29%や20.26%と比較されます。MTUMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株の最高値は？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの過去1年の最高値は258.00でした。171.51 - 258.00内で株価は大きく変動し、255.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI USA Momentum Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株の最低値は？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)の年間最安値は171.51でした。現在の254.19や171.51 - 258.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTUMの動きはライブチャートで確認できます。

MTUMの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、255.77、25.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
253.80 256.30
1年のレンジ
171.51 258.00
以前の終値
255.77
始値
256.06
買値
254.19
買値
254.49
安値
253.80
高値
256.30
出来高
1.288 K
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
-0.29%
6ヶ月の変化
20.26%
1年の変化
25.39%
06 10月, 月曜日