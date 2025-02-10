Divisas / KRMD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KRMD: KORU Medical Systems Inc
3.96 USD 0.06 (1.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRMD de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.89, mientras que el máximo ha alcanzado 4.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KORU Medical Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRMD News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- American Well Corporation (AMWL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
Rango diario
3.89 4.07
Rango anual
1.86 5.05
- Cierres anteriores
- 4.02
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.96
- Ask
- 4.26
- Low
- 3.89
- High
- 4.07
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- -4.81%
- Cambio a 6 meses
- 53.49%
- Cambio anual
- 42.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B