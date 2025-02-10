货币 / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
3.97 USD 0.05 (1.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRMD汇率已更改-1.24%。当日，交易品种以低点3.89和高点4.07进行交易。
关注KORU Medical Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRMD新闻
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- American Well Corporation (AMWL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
日范围
3.89 4.07
年范围
1.86 5.05
- 前一天收盘价
- 4.02
- 开盘价
- 4.01
- 卖价
- 3.97
- 买价
- 4.27
- 最低价
- 3.89
- 最高价
- 4.07
- 交易量
- 58
- 日变化
- -1.24%
- 月变化
- -4.57%
- 6个月变化
- 53.88%
- 年变化
- 43.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值