Devises / KRMD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KRMD: KORU Medical Systems Inc
4.16 USD 0.12 (2.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRMD a changé de 2.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.88 et à un maximum de 4.24.
Suivez la dynamique KORU Medical Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRMD Nouvelles
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- American Well Corporation (AMWL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
Range quotidien
3.88 4.24
Range Annuel
1.86 5.05
- Clôture Précédente
- 4.04
- Ouverture
- 4.04
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Plus Bas
- 3.88
- Plus Haut
- 4.24
- Volume
- 481
- Changement quotidien
- 2.97%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 61.24%
- Changement Annuel
- 50.18%
20 septembre, samedi