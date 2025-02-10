Валюты / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
4.02 USD 0.08 (2.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRMD за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.89, а максимальная — 4.04.
Следите за динамикой KORU Medical Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRMD
Дневной диапазон
3.89 4.04
Годовой диапазон
1.86 5.05
- Предыдущее закрытие
- 3.94
- Open
- 3.91
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Low
- 3.89
- High
- 4.04
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- 2.03%
- Месячное изменение
- -3.37%
- 6-месячное изменение
- 55.81%
- Годовое изменение
- 45.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.