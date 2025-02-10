КотировкиРазделы
KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc

4.02 USD 0.08 (2.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KRMD за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.89, а максимальная — 4.04.

Следите за динамикой KORU Medical Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.89 4.04
Годовой диапазон
1.86 5.05
Предыдущее закрытие
3.94
Open
3.91
Bid
4.02
Ask
4.32
Low
3.89
High
4.04
Объем
69
Дневное изменение
2.03%
Месячное изменение
-3.37%
6-месячное изменение
55.81%
Годовое изменение
45.13%
