Valute / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
4.16 USD 0.12 (2.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRMD ha avuto una variazione del 2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 4.24.
Segui le dinamiche di KORU Medical Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.88 4.24
Intervallo Annuale
1.86 5.05
- Chiusura Precedente
- 4.04
- Apertura
- 4.04
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Minimo
- 3.88
- Massimo
- 4.24
- Volume
- 481
- Variazione giornaliera
- 2.97%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 61.24%
- Variazione Annuale
- 50.18%
21 settembre, domenica