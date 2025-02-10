Währungen / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
3.94 USD 0.10 (2.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRMD hat sich für heute um -2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.90 bis zu einem Hoch von 4.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die KORU Medical Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KRMD News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- American Well Corporation (AMWL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
Tagesspanne
3.90 4.05
Jahresspanne
1.86 5.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.04
- Eröffnung
- 4.04
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Tief
- 3.90
- Hoch
- 4.05
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -2.48%
- Monatsänderung
- -5.29%
- 6-Monatsänderung
- 52.71%
- Jahresänderung
- 42.24%
