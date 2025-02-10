通貨 / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
4.04 USD 0.08 (2.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRMDの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり3.85の安値と4.09の高値で取引されました。
KORU Medical Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KRMD News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- American Well Corporation (AMWL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
1日のレンジ
3.85 4.09
1年のレンジ
1.86 5.05
- 以前の終値
- 3.96
- 始値
- 4.00
- 買値
- 4.04
- 買値
- 4.34
- 安値
- 3.85
- 高値
- 4.09
- 出来高
- 231
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- -2.88%
- 6ヶ月の変化
- 56.59%
- 1年の変化
- 45.85%
