Dövizler / KRMD
KRMD: KORU Medical Systems Inc
4.16 USD 0.12 (2.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRMD fiyatı bugün 2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.88 ve Yüksek fiyatı olarak 4.24 aralığında işlem gördü.
KORU Medical Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KRMD haberleri
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) is a Great Choice
- KORU Medical at Canaccord Genuity: Expanding Horizons in Drug Delivery
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- KORU Medical Systems earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- KORU Medical Systems Q2 2025 presentation: Record revenue drives raised guidance
- KORU Medical appoints Adam Kalbermatten as chief commercial officer
- KORU Medical Systems holds annual shareholder meeting
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- KORU Medical Systems, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KRMD)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Floor & Decor Hldgs (NYSE:FND)
- Piper Sandler Downgrades Koru Medical, Citing Valuation Concerns
- KORU Medical Systems Has A Long Runway (NASDAQ:KRMD)
Günlük aralık
3.88 4.24
Yıllık aralık
1.86 5.05
- Önceki kapanış
- 4.04
- Açılış
- 4.04
- Satış
- 4.16
- Alış
- 4.46
- Düşük
- 3.88
- Yüksek
- 4.24
- Hacim
- 481
- Günlük değişim
- 2.97%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 61.24%
- Yıllık değişim
- 50.18%
21 Eylül, Pazar