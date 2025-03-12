Divisas / KCE
KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF
155.15 USD 0.29 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KCE de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 154.98, mientras que el máximo ha alcanzado 156.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Capital Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
154.98 156.44
Rango anual
104.46 157.99
- Cierres anteriores
- 154.86
- Open
- 155.78
- Bid
- 155.15
- Ask
- 155.45
- Low
- 154.98
- High
- 156.44
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 1.87%
- Cambio a 6 meses
- 22.75%
- Cambio anual
- 24.86%
