KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF
157.41 USD 2.26 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KCEの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり155.84の安値と158.42の高値で取引されました。
SPDR S&P Capital Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
155.84 158.42
1年のレンジ
104.46 158.42
- 以前の終値
- 155.15
- 始値
- 155.84
- 買値
- 157.41
- 買値
- 157.71
- 安値
- 155.84
- 高値
- 158.42
- 出来高
- 96
- 1日の変化
- 1.46%
- 1ヶ月の変化
- 3.36%
- 6ヶ月の変化
- 24.53%
- 1年の変化
- 26.68%
