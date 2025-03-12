Währungen / KCE
KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF
156.84 USD 0.57 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KCE hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 155.99 bis zu einem Hoch von 157.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Capital Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KCE News
Tagesspanne
155.99 157.50
Jahresspanne
104.46 158.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 157.41
- Eröffnung
- 157.50
- Bid
- 156.84
- Ask
- 157.14
- Tief
- 155.99
- Hoch
- 157.50
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- 24.08%
- Jahresänderung
- 26.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K