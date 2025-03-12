KurseKategorien
Währungen / KCE
Zurück zum Aktien

KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF

156.84 USD 0.57 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KCE hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 155.99 bis zu einem Hoch von 157.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Capital Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KCE News

Tagesspanne
155.99 157.50
Jahresspanne
104.46 158.42
Vorheriger Schlusskurs
157.41
Eröffnung
157.50
Bid
156.84
Ask
157.14
Tief
155.99
Hoch
157.50
Volumen
17
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
2.98%
6-Monatsänderung
24.08%
Jahresänderung
26.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K