KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF
154.86 USD 0.23 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KCE за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 153.87, а максимальная — 155.37.
Следите за динамикой SPDR S&P Capital Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KCE
Дневной диапазон
153.87 155.37
Годовой диапазон
104.46 157.99
- Предыдущее закрытие
- 155.09
- Open
- 155.37
- Bid
- 154.86
- Ask
- 155.16
- Low
- 153.87
- High
- 155.37
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- 22.52%
- Годовое изменение
- 24.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.