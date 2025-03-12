Valute / KCE
KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF
156.66 USD 0.75 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KCE ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 155.99 e ad un massimo di 157.50.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Capital Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
155.99 157.50
Intervallo Annuale
104.46 158.42
- Chiusura Precedente
- 157.41
- Apertura
- 157.50
- Bid
- 156.66
- Ask
- 156.96
- Minimo
- 155.99
- Massimo
- 157.50
- Volume
- 108
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 23.94%
- Variazione Annuale
- 26.07%
21 settembre, domenica