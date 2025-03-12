QuotazioniSezioni
Valute / KCE
Tornare a Azioni

KCE: SPDR S&P Capital Markets ETF

156.66 USD 0.75 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KCE ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 155.99 e ad un massimo di 157.50.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Capital Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KCE News

Intervallo Giornaliero
155.99 157.50
Intervallo Annuale
104.46 158.42
Chiusura Precedente
157.41
Apertura
157.50
Bid
156.66
Ask
156.96
Minimo
155.99
Massimo
157.50
Volume
108
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
23.94%
Variazione Annuale
26.07%
21 settembre, domenica