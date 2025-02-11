Divisas / IINN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.17 USD 0.02 (1.74%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IINN de hoy ha cambiado un 1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.14, mientras que el máximo ha alcanzado 1.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IINN News
- Inspira Technologies stock soars after receiving US patent for ART500
- Inspira Technologies receives US patent for respiratory support system
- African health ministry orders $27 million of Inspira’s ART100 systems
- Inspira Technologies files routine shelf registration renewal
- Inspira in talks with foreign government for ART100 deployment
- Inspira secures $22.5 million binding purchase order for FDA-cleared device
- Inspira’s ART100 in Use at Tier-1 U.S. Hospitals, Generating Strong Clinical Interest and Accelerating Sales Discussions
- CORRECTION - Inspira Scales Up ART100 Production Capabilities Amid Advanced Negotiation with European Government Authority
- Inspira Technologies boosts production of FDA-cleared system
- Inspira Technologies ramps up ART100 system commercialization
- Inspira Technologies restructures executive team
- Inspira Technologies stock hits 52-week low at $0.46
- EXCLUSIVE: Inspira and Ennocure's Bio-Electronic Tech Uses Electric Stimulation to Help Prevent IV-Related Infections - Inspira Technologies Oxy (NASDAQ:IINN)
Rango diario
1.14 1.19
Rango anual
0.40 1.65
- Cierres anteriores
- 1.15
- Open
- 1.15
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.14
- High
- 1.19
- Volumen
- 234
- Cambio diario
- 1.74%
- Cambio mensual
- 0.86%
- Cambio a 6 meses
- 80.00%
- Cambio anual
- -18.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B