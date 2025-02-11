Valute / IINN
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.24 USD 0.01 (0.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IINN ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.20 e ad un massimo di 1.28.
Segui le dinamiche di Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IINN News
Intervallo Giornaliero
1.20 1.28
Intervallo Annuale
0.40 1.65
- Chiusura Precedente
- 1.25
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Minimo
- 1.20
- Massimo
- 1.28
- Volume
- 326
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- 6.90%
- Variazione Semestrale
- 90.77%
- Variazione Annuale
- -13.29%
21 settembre, domenica