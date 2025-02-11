QuotazioniSezioni
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd

1.24 USD 0.01 (0.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IINN ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.20 e ad un massimo di 1.28.

Segui le dinamiche di Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.20 1.28
Intervallo Annuale
0.40 1.65
Chiusura Precedente
1.25
Apertura
1.26
Bid
1.24
Ask
1.54
Minimo
1.20
Massimo
1.28
Volume
326
Variazione giornaliera
-0.80%
Variazione Mensile
6.90%
Variazione Semestrale
90.77%
Variazione Annuale
-13.29%
