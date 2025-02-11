통화 / IINN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.24 USD 0.01 (0.80%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IINN 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.20이고 고가는 1.28이었습니다.
Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IINN News
- Inspira Technologies stock soars after receiving US patent for ART500
- Inspira Technologies receives US patent for respiratory support system
- African health ministry orders $27 million of Inspira’s ART100 systems
- Inspira Technologies files routine shelf registration renewal
- Inspira in talks with foreign government for ART100 deployment
- Inspira secures $22.5 million binding purchase order for FDA-cleared device
- Inspira’s ART100 in Use at Tier-1 U.S. Hospitals, Generating Strong Clinical Interest and Accelerating Sales Discussions
- CORRECTION - Inspira Scales Up ART100 Production Capabilities Amid Advanced Negotiation with European Government Authority
- Inspira Technologies boosts production of FDA-cleared system
- Inspira Technologies ramps up ART100 system commercialization
- Inspira Technologies restructures executive team
- Inspira Technologies stock hits 52-week low at $0.46
- EXCLUSIVE: Inspira and Ennocure's Bio-Electronic Tech Uses Electric Stimulation to Help Prevent IV-Related Infections - Inspira Technologies Oxy (NASDAQ:IINN)
일일 변동 비율
1.20 1.28
년간 변동
0.40 1.65
- 이전 종가
- 1.25
- 시가
- 1.26
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- 저가
- 1.20
- 고가
- 1.28
- 볼륨
- 326
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- 6.90%
- 6개월 변동
- 90.77%
- 년간 변동율
- -13.29%
20 9월, 토요일