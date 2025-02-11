货币 / IINN
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.17 USD 0.02 (1.74%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IINN汇率已更改1.74%。当日，交易品种以低点1.14和高点1.19进行交易。
关注Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IINN新闻
- Inspira Technologies stock soars after receiving US patent for ART500
- Inspira Technologies receives US patent for respiratory support system
- African health ministry orders $27 million of Inspira’s ART100 systems
- Inspira Technologies files routine shelf registration renewal
- Inspira in talks with foreign government for ART100 deployment
- Inspira secures $22.5 million binding purchase order for FDA-cleared device
- Inspira’s ART100 in Use at Tier-1 U.S. Hospitals, Generating Strong Clinical Interest and Accelerating Sales Discussions
- CORRECTION - Inspira Scales Up ART100 Production Capabilities Amid Advanced Negotiation with European Government Authority
- Inspira Technologies boosts production of FDA-cleared system
- Inspira Technologies ramps up ART100 system commercialization
- Inspira Technologies restructures executive team
- Inspira Technologies stock hits 52-week low at $0.46
- EXCLUSIVE: Inspira and Ennocure's Bio-Electronic Tech Uses Electric Stimulation to Help Prevent IV-Related Infections - Inspira Technologies Oxy (NASDAQ:IINN)
日范围
1.14 1.19
年范围
0.40 1.65
- 前一天收盘价
- 1.15
- 开盘价
- 1.15
- 卖价
- 1.17
- 买价
- 1.47
- 最低价
- 1.14
- 最高价
- 1.19
- 交易量
- 194
- 日变化
- 1.74%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 80.00%
- 年变化
- -18.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值