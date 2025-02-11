Валюты / IINN
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.15 USD 0.02 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IINN за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.14, а максимальная — 1.19.
Следите за динамикой Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IINN
- Inspira Technologies stock soars after receiving US patent for ART500
- Inspira Technologies receives US patent for respiratory support system
- African health ministry orders $27 million of Inspira’s ART100 systems
- Inspira Technologies files routine shelf registration renewal
- Inspira in talks with foreign government for ART100 deployment
- Inspira secures $22.5 million binding purchase order for FDA-cleared device
- Inspira’s ART100 in Use at Tier-1 U.S. Hospitals, Generating Strong Clinical Interest and Accelerating Sales Discussions
- CORRECTION - Inspira Scales Up ART100 Production Capabilities Amid Advanced Negotiation with European Government Authority
- Inspira Technologies boosts production of FDA-cleared system
- Inspira Technologies ramps up ART100 system commercialization
- Inspira Technologies restructures executive team
- Inspira Technologies stock hits 52-week low at $0.46
- EXCLUSIVE: Inspira and Ennocure's Bio-Electronic Tech Uses Electric Stimulation to Help Prevent IV-Related Infections - Inspira Technologies Oxy (NASDAQ:IINN)
Дневной диапазон
1.14 1.19
Годовой диапазон
0.40 1.65
- Предыдущее закрытие
- 1.17
- Open
- 1.17
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Low
- 1.14
- High
- 1.19
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- 76.92%
- Годовое изменение
- -19.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.