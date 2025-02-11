Moedas / IINN
IINN: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd
1.25 USD 0.08 (6.84%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IINN para hoje mudou para 6.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.17 e o mais alto foi 1.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IINN Notícias
- Inspira Technologies stock soars after receiving US patent for ART500
- Inspira Technologies receives US patent for respiratory support system
- African health ministry orders $27 million of Inspira’s ART100 systems
- Inspira Technologies files routine shelf registration renewal
- Inspira in talks with foreign government for ART100 deployment
- Inspira secures $22.5 million binding purchase order for FDA-cleared device
- Inspira’s ART100 in Use at Tier-1 U.S. Hospitals, Generating Strong Clinical Interest and Accelerating Sales Discussions
- CORRECTION - Inspira Scales Up ART100 Production Capabilities Amid Advanced Negotiation with European Government Authority
- Inspira Technologies boosts production of FDA-cleared system
- Inspira Technologies ramps up ART100 system commercialization
- Inspira Technologies restructures executive team
- Inspira Technologies stock hits 52-week low at $0.46
- EXCLUSIVE: Inspira and Ennocure's Bio-Electronic Tech Uses Electric Stimulation to Help Prevent IV-Related Infections - Inspira Technologies Oxy (NASDAQ:IINN)
Faixa diária
1.17 1.29
Faixa anual
0.40 1.65
- Fechamento anterior
- 1.17
- Open
- 1.18
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.17
- High
- 1.29
- Volume
- 423
- Mudança diária
- 6.84%
- Mudança mensal
- 7.76%
- Mudança de 6 meses
- 92.31%
- Mudança anual
- -12.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh