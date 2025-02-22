Divisas / HTH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HTH: Hilltop Holdings Inc
34.02 USD 0.24 (0.71%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HTH de hoy ha cambiado un 0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.71, mientras que el máximo ha alcanzado 34.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hilltop Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTH News
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high, reaching 35.65 USD
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high at 34.69 USD
- Hilltop Holdings announces dual listing on NYSE Texas
- Hilltop Holdings stockholders elect board, reject executive pay in annual meeting
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Earnings call transcript: Hilltop Holdings Q2 2025 beats EPS forecast
- Hilltop Holdings Q2 2025 slides: Net interest margin improves amid mixed results
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Hilltop earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Hilltop Holdings redeems $50 million subordinated notes
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Rango diario
33.71 34.77
Rango anual
26.67 36.13
- Cierres anteriores
- 33.78
- Open
- 33.71
- Bid
- 34.02
- Ask
- 34.32
- Low
- 33.71
- High
- 34.77
- Volumen
- 348
- Cambio diario
- 0.71%
- Cambio mensual
- -2.21%
- Cambio a 6 meses
- 13.10%
- Cambio anual
- 7.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B