Währungen / HTH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HTH: Hilltop Holdings Inc
34.93 USD 0.91 (2.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTH hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.11 bis zu einem Hoch von 34.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hilltop Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTH News
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high, reaching 35.65 USD
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high at 34.69 USD
- Hilltop Holdings announces dual listing on NYSE Texas
- Hilltop Holdings stockholders elect board, reject executive pay in annual meeting
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Earnings call transcript: Hilltop Holdings Q2 2025 beats EPS forecast
- Hilltop Holdings Q2 2025 slides: Net interest margin improves amid mixed results
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Hilltop earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Hilltop Holdings redeems $50 million subordinated notes
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
34.11 34.94
Jahresspanne
26.67 36.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.02
- Eröffnung
- 34.12
- Bid
- 34.93
- Ask
- 35.23
- Tief
- 34.11
- Hoch
- 34.94
- Volumen
- 412
- Tagesänderung
- 2.67%
- Monatsänderung
- 0.40%
- 6-Monatsänderung
- 16.12%
- Jahresänderung
- 9.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K