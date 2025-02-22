KurseKategorien
HTH: Hilltop Holdings Inc

34.93 USD 0.91 (2.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTH hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.11 bis zu einem Hoch von 34.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hilltop Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
34.11 34.94
Jahresspanne
26.67 36.13
Vorheriger Schlusskurs
34.02
Eröffnung
34.12
Bid
34.93
Ask
35.23
Tief
34.11
Hoch
34.94
Volumen
412
Tagesänderung
2.67%
Monatsänderung
0.40%
6-Monatsänderung
16.12%
Jahresänderung
9.95%
