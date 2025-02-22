Valute / HTH
HTH: Hilltop Holdings Inc
34.36 USD 0.57 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTH ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.22 e ad un massimo di 34.92.
Segui le dinamiche di Hilltop Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.22 34.92
Intervallo Annuale
26.67 36.13
- Chiusura Precedente
- 34.93
- Apertura
- 34.92
- Bid
- 34.36
- Ask
- 34.66
- Minimo
- 34.22
- Massimo
- 34.92
- Volume
- 269
- Variazione giornaliera
- -1.63%
- Variazione Mensile
- -1.24%
- Variazione Semestrale
- 14.23%
- Variazione Annuale
- 8.15%
20 settembre, sabato