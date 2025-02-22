QuotazioniSezioni
Valute / HTH
Tornare a Azioni

HTH: Hilltop Holdings Inc

34.36 USD 0.57 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTH ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.22 e ad un massimo di 34.92.

Segui le dinamiche di Hilltop Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTH News

Intervallo Giornaliero
34.22 34.92
Intervallo Annuale
26.67 36.13
Chiusura Precedente
34.93
Apertura
34.92
Bid
34.36
Ask
34.66
Minimo
34.22
Massimo
34.92
Volume
269
Variazione giornaliera
-1.63%
Variazione Mensile
-1.24%
Variazione Semestrale
14.23%
Variazione Annuale
8.15%
20 settembre, sabato