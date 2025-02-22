通貨 / HTH
HTH: Hilltop Holdings Inc
34.93 USD 0.91 (2.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HTHの今日の為替レートは、2.67%変化しました。日中、通貨は1あたり34.11の安値と34.94の高値で取引されました。
Hilltop Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HTH News
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high, reaching 35.65 USD
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high at 34.69 USD
- Hilltop Holdings announces dual listing on NYSE Texas
- Hilltop Holdings stockholders elect board, reject executive pay in annual meeting
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Earnings call transcript: Hilltop Holdings Q2 2025 beats EPS forecast
- Hilltop Holdings Q2 2025 slides: Net interest margin improves amid mixed results
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Hilltop earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Hilltop Holdings redeems $50 million subordinated notes
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
34.11 34.94
1年のレンジ
26.67 36.13
- 以前の終値
- 34.02
- 始値
- 34.12
- 買値
- 34.93
- 買値
- 35.23
- 安値
- 34.11
- 高値
- 34.94
- 出来高
- 412
- 1日の変化
- 2.67%
- 1ヶ月の変化
- 0.40%
- 6ヶ月の変化
- 16.12%
- 1年の変化
- 9.95%
