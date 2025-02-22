クォートセクション
通貨 / HTH
HTH: Hilltop Holdings Inc

34.93 USD 0.91 (2.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTHの今日の為替レートは、2.67%変化しました。日中、通貨は1あたり34.11の安値と34.94の高値で取引されました。

Hilltop Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
34.11 34.94
1年のレンジ
26.67 36.13
以前の終値
34.02
始値
34.12
買値
34.93
買値
35.23
安値
34.11
高値
34.94
出来高
412
1日の変化
2.67%
1ヶ月の変化
0.40%
6ヶ月の変化
16.12%
1年の変化
9.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K