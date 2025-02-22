货币 / HTH
HTH: Hilltop Holdings Inc
34.19 USD 0.41 (1.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HTH汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点33.71和高点34.29进行交易。
关注Hilltop Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HTH新闻
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high, reaching 35.65 USD
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hilltop Holdings stock hits 52-week high at 34.69 USD
- Hilltop Holdings announces dual listing on NYSE Texas
- Hilltop Holdings stockholders elect board, reject executive pay in annual meeting
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Earnings call transcript: Hilltop Holdings Q2 2025 beats EPS forecast
- Hilltop Holdings Q2 2025 slides: Net interest margin improves amid mixed results
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Hilltop earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hilltop Holdings (HTH) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Hilltop Holdings redeems $50 million subordinated notes
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
33.71 34.29
年范围
26.67 36.13
- 前一天收盘价
- 33.78
- 开盘价
- 33.71
- 卖价
- 34.19
- 买价
- 34.49
- 最低价
- 33.71
- 最高价
- 34.29
- 交易量
- 47
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- -1.72%
- 6个月变化
- 13.66%
- 年变化
- 7.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值