Валюты / HTH
HTH: Hilltop Holdings Inc
33.78 USD 0.17 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTH за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.39, а максимальная — 33.83.
Следите за динамикой Hilltop Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HTH
Дневной диапазон
33.39 33.83
Годовой диапазон
26.67 36.13
- Предыдущее закрытие
- 33.95
- Open
- 33.74
- Bid
- 33.78
- Ask
- 34.08
- Low
- 33.39
- High
- 33.83
- Объем
- 342
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -2.90%
- 6-месячное изменение
- 12.30%
- Годовое изменение
- 6.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.