GXAI: Gaxos.ai Inc
1.62 USD 0.04 (2.53%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GXAI de hoy ha cambiado un 2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.56, mientras que el máximo ha alcanzado 1.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gaxos.ai Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GXAI News
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
Rango diario
1.56 1.68
Rango anual
1.00 7.50
- Cierres anteriores
- 1.58
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.56
- High
- 1.68
- Volumen
- 339
- Cambio diario
- 2.53%
- Cambio mensual
- -2.99%
- Cambio a 6 meses
- 33.88%
- Cambio anual
- 0.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B