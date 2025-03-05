通貨 / GXAI
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.60 USD 0.02 (1.23%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GXAIの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.74の高値で取引されました。
Gaxos.ai Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.57 1.74
1年のレンジ
1.00 7.50
- 以前の終値
- 1.62
- 始値
- 1.68
- 買値
- 1.60
- 買値
- 1.90
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.74
- 出来高
- 381
- 1日の変化
- -1.23%
- 1ヶ月の変化
- -4.19%
- 6ヶ月の変化
- 32.23%
- 1年の変化
- -0.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K