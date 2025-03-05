Währungen / GXAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.65 USD 0.05 (3.12%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GXAI hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.59 bis zu einem Hoch von 1.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gaxos.ai Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GXAI News
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
Tagesspanne
1.59 1.70
Jahresspanne
1.00 7.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.59
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Tief
- 1.59
- Hoch
- 1.70
- Volumen
- 299
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- -1.20%
- 6-Monatsänderung
- 36.36%
- Jahresänderung
- 2.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K