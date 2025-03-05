Valute / GXAI
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.71 USD 0.11 (6.87%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GXAI ha avuto una variazione del 6.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.59 e ad un massimo di 1.71.
Segui le dinamiche di Gaxos.ai Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GXAI News
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
Intervallo Giornaliero
1.59 1.71
Intervallo Annuale
1.00 7.50
- Chiusura Precedente
- 1.60
- Apertura
- 1.59
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Minimo
- 1.59
- Massimo
- 1.71
- Volume
- 432
- Variazione giornaliera
- 6.87%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 41.32%
- Variazione Annuale
- 6.21%
21 settembre, domenica