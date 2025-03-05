Devises / GXAI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.71 USD 0.11 (6.87%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GXAI a changé de 6.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.59 et à un maximum de 1.71.
Suivez la dynamique Gaxos.ai Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GXAI Nouvelles
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
Range quotidien
1.59 1.71
Range Annuel
1.00 7.50
- Clôture Précédente
- 1.60
- Ouverture
- 1.59
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Plus Bas
- 1.59
- Plus Haut
- 1.71
- Volume
- 432
- Changement quotidien
- 6.87%
- Changement Mensuel
- 2.40%
- Changement à 6 Mois
- 41.32%
- Changement Annuel
- 6.21%
20 septembre, samedi