Dövizler / GXAI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.71 USD 0.11 (6.87%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GXAI fiyatı bugün 6.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.59 ve Yüksek fiyatı olarak 1.71 aralığında işlem gördü.
Gaxos.ai Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GXAI haberleri
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
Günlük aralık
1.59 1.71
Yıllık aralık
1.00 7.50
- Önceki kapanış
- 1.60
- Açılış
- 1.59
- Satış
- 1.71
- Alış
- 2.01
- Düşük
- 1.59
- Yüksek
- 1.71
- Hacim
- 432
- Günlük değişim
- 6.87%
- Aylık değişim
- 2.40%
- 6 aylık değişim
- 41.32%
- Yıllık değişim
- 6.21%
21 Eylül, Pazar