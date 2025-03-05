Валюты / GXAI
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.58 USD 0.03 (1.86%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GXAI за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.54, а максимальная — 1.69.
Следите за динамикой Gaxos.ai Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.54 1.69
Годовой диапазон
1.00 7.50
- Предыдущее закрытие
- 1.61
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.54
- High
- 1.69
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- -5.39%
- 6-месячное изменение
- 30.58%
- Годовое изменение
- -1.86%
