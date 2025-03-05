КотировкиРазделы
GXAI
GXAI: Gaxos.ai Inc

1.58 USD 0.03 (1.86%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GXAI за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.54, а максимальная — 1.69.

Дневной диапазон
1.54 1.69
Годовой диапазон
1.00 7.50
Предыдущее закрытие
1.61
Open
1.61
Bid
1.58
Ask
1.88
Low
1.54
High
1.69
Объем
460
Дневное изменение
-1.86%
Месячное изменение
-5.39%
6-месячное изменение
30.58%
Годовое изменение
-1.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.