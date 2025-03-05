Moedas / GXAI
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.60 USD 0.02 (1.23%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GXAI para hoje mudou para -1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.57 e o mais alto foi 1.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Gaxos.ai Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GXAI Notícias
Faixa diária
1.57 1.74
Faixa anual
1.00 7.50
- Fechamento anterior
- 1.62
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.57
- High
- 1.74
- Volume
- 381
- Mudança diária
- -1.23%
- Mudança mensal
- -4.19%
- Mudança de 6 meses
- 32.23%
- Mudança anual
- -0.62%
