1.62 USD 0.04 (2.53%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GXAI汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点1.56和高点1.68进行交易。
关注Gaxos.ai Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GXAI新闻
日范围
1.56 1.68
年范围
1.00 7.50
- 前一天收盘价
- 1.58
- 开盘价
- 1.56
- 卖价
- 1.62
- 买价
- 1.92
- 最低价
- 1.56
- 最高价
- 1.68
- 交易量
- 320
- 日变化
- 2.53%
- 月变化
- -2.99%
- 6个月变化
- 33.88%
- 年变化
- 0.62%
