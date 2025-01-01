Calendario económico Países Alemania Australia Brasil Canadá China Corea del Sur España Estados Unidos Francia Hong Kong India Italia Japón México Noruega Nueva Zelanda Reino Unido Singapur Sudáfrica Suecia Suiza Unión Europea Discurso del Gobernador de la Reserva Federal (FRS), Christopher Waller (Federal Reserve System (Fed) Governor Waller Speech) País: Estados Unidos USD, Dólar Estadounidense Fuente: Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System) Sector: Dinero