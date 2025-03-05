통화 / GXAI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GXAI: Gaxos.ai Inc
1.71 USD 0.11 (6.87%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GXAI 환율이 오늘 6.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.59이고 고가는 1.71이었습니다.
Gaxos.ai Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GXAI News
- Gaxos.AI (GXAI) Shares Pull Back After Surge On New AI Platform Launch - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- Why Gaxos.AI (GXAI) Shares Are Soaring Tuesday - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- OpenAI finds more Chinese groups using ChatGPT for malicious purposes
- What's Going On With Gaxos.AI (GXAI) Stock? - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
일일 변동 비율
1.59 1.71
년간 변동
1.00 7.50
- 이전 종가
- 1.60
- 시가
- 1.59
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- 저가
- 1.59
- 고가
- 1.71
- 볼륨
- 432
- 일일 변동
- 6.87%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- 41.32%
- 년간 변동율
- 6.21%
20 9월, 토요일