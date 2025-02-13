Divisas / GRNT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.53 USD 0.03 (0.54%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRNT de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.51, mientras que el máximo ha alcanzado 5.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Granite Ridge Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRNT News
- Granite Ridge at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Expansion in Energy
- Granite Ridge Resources: Aggressively Growing Production And Inventory (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Granite Ridge Q2 2025 sees stock rise 4.92%
- Granite Ridge Q2 2025 presentation: 37% production growth amid industry slowdown
- Granite Ridge (GRNT) Q2 Revenue Up 20%
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chord Energy Corporation (CHRD) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- California Resources Corporation (CRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Granite Ridge Resources Stock: Strong Natural Gas Performance To Start 2025 (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge names CFO Tyler Farquharson as new CEO
- Granite Ridge at Sidoti’s: Strategic Growth and Shareholder Focus
- Granite Ridge Resources announces board election results
- Granite Ridge Resources (GRNT): A Look At Its Guidance For 2025
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Granite Ridge: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases (GRNT)
Rango diario
5.51 5.67
Rango anual
4.53 7.00
- Cierres anteriores
- 5.56
- Open
- 5.55
- Bid
- 5.53
- Ask
- 5.83
- Low
- 5.51
- High
- 5.67
- Volumen
- 669
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- -0.36%
- Cambio a 6 meses
- -9.64%
- Cambio anual
- -6.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B