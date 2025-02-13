Währungen / GRNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.54 USD 0.07 (1.25%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRNT hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.53 bis zu einem Hoch von 5.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Granite Ridge Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRNT News
- Granite Ridge at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Expansion in Energy
- Granite Ridge Resources: Aggressively Growing Production And Inventory (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Granite Ridge Q2 2025 sees stock rise 4.92%
- Granite Ridge Q2 2025 presentation: 37% production growth amid industry slowdown
- Granite Ridge (GRNT) Q2 Revenue Up 20%
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chord Energy Corporation (CHRD) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- California Resources Corporation (CRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Granite Ridge Resources Stock: Strong Natural Gas Performance To Start 2025 (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge names CFO Tyler Farquharson as new CEO
- Granite Ridge at Sidoti’s: Strategic Growth and Shareholder Focus
- Granite Ridge Resources announces board election results
- Granite Ridge Resources (GRNT): A Look At Its Guidance For 2025
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Granite Ridge: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases (GRNT)
Tagesspanne
5.53 5.63
Jahresspanne
4.53 7.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.61
- Eröffnung
- 5.58
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- Tief
- 5.53
- Hoch
- 5.63
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- -9.48%
- Jahresänderung
- -6.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K