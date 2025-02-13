통화 / GRNT
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.41 USD 0.20 (3.57%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRNT 환율이 오늘 -3.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.40이고 고가는 5.63이었습니다.
Granite Ridge Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.40 5.63
년간 변동
4.53 7.00
- 이전 종가
- 5.61
- 시가
- 5.58
- Bid
- 5.41
- Ask
- 5.71
- 저가
- 5.40
- 고가
- 5.63
- 볼륨
- 519
- 일일 변동
- -3.57%
- 월 변동
- -2.52%
- 6개월 변동
- -11.60%
- 년간 변동율
- -8.77%
20 9월, 토요일