GRNT: Granite Ridge Resources Inc

5.41 USD 0.20 (3.57%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRNT ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.40 e ad un massimo di 5.63.

Segui le dinamiche di Granite Ridge Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.40 5.63
Intervallo Annuale
4.53 7.00
Chiusura Precedente
5.61
Apertura
5.58
Bid
5.41
Ask
5.71
Minimo
5.40
Massimo
5.63
Volume
519
Variazione giornaliera
-3.57%
Variazione Mensile
-2.52%
Variazione Semestrale
-11.60%
Variazione Annuale
-8.77%
20 settembre, sabato