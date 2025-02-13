货币 / GRNT
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.56 USD 0.00 (0.00%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRNT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.55和高点5.67进行交易。
关注Granite Ridge Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.55 5.67
年范围
4.53 7.00
- 前一天收盘价
- 5.56
- 开盘价
- 5.55
- 卖价
- 5.56
- 买价
- 5.86
- 最低价
- 5.55
- 最高价
- 5.67
- 交易量
- 314
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- -9.15%
- 年变化
- -6.24%
