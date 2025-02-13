Валюты / GRNT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.56 USD 0.22 (4.12%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRNT за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой Granite Ridge Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GRNT
- Granite Ridge at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Expansion in Energy
- Granite Ridge Resources: Aggressively Growing Production And Inventory (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Granite Ridge Q2 2025 sees stock rise 4.92%
- Granite Ridge Q2 2025 presentation: 37% production growth amid industry slowdown
- Granite Ridge (GRNT) Q2 Revenue Up 20%
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chord Energy Corporation (CHRD) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- California Resources Corporation (CRC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Granite Ridge Resources Stock: Strong Natural Gas Performance To Start 2025 (NYSE:GRNT)
- Granite Ridge names CFO Tyler Farquharson as new CEO
- Granite Ridge at Sidoti’s: Strategic Growth and Shareholder Focus
- Granite Ridge Resources announces board election results
- Granite Ridge Resources (GRNT): A Look At Its Guidance For 2025
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Granite Ridge: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases (GRNT)
Дневной диапазон
5.37 5.58
Годовой диапазон
4.53 7.00
- Предыдущее закрытие
- 5.34
- Open
- 5.37
- Bid
- 5.56
- Ask
- 5.86
- Low
- 5.37
- High
- 5.58
- Объем
- 503
- Дневное изменение
- 4.12%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -9.15%
- Годовое изменение
- -6.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.