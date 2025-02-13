Moedas / GRNT
GRNT: Granite Ridge Resources Inc
5.54 USD 0.01 (0.18%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRNT para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.52 e o mais alto foi 5.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Granite Ridge Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GRNT Notícias
Faixa diária
5.52 5.59
Faixa anual
4.53 7.00
- Fechamento anterior
- 5.53
- Open
- 5.57
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- Low
- 5.52
- High
- 5.59
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- -0.18%
- Mudança de 6 meses
- -9.48%
- Mudança anual
- -6.58%
