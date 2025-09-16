CotizacionesSecciones
Divisas / GOLD
Volver a Acciones

GOLD: Barrick Gold Corporation (BC)

18.87 USD 0.54 (2.78%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GOLD de hoy ha cambiado un -2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.86, mientras que el máximo ha alcanzado 19.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Barrick Gold Corporation (BC). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

GOLD News

Aplicaciones comerciales para GOLD

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (273)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quantum Queen, la más reciente y poderosa incorporación a la familia Quantum de Asesores Expertos. ¿Mi especialidad? ORO. Sí, opero el par XAUUSD con precisión y confianza, brindándoles oportunidades de trading inigualables en el brillante mercado del oro. Estoy aquí para demostrar que soy el Asesor Experto en trading de oro más avanzado jamás creado. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.39 (82)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.64 (11)
Asesores Expertos
SMART GOLD ROBOT - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (ver perfil ) Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA. Pero esto es lo que lo hace especial: Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta), el SMART RECOVERY SYSTEM entra en
Disruptive Edge
Jarmin Jamike Ugorji
Asesores Expertos
Disruptive Edge EA es un Asesor Experto innovador desarrollado a partir del concepto de tecnología disruptiva. Incorpora una estrategia de análisis técnico basada en los diversos movimientos de precios, patrones, tendencias, retrocesos y retrocesos que se codifican cuidadosamente en el sistema. Utiliza un algoritmo de ejecución flexible y dinámico que depende de la acción/movimiento del precio para ejecutar operaciones de alta precisión. Todas las operaciones están protegidas con un stop loss. U
Terraforming 2 Global Momentum
Lerato Silokwane
Asesores Expertos
El EA trata de aprovechar los efectos del impulso en los mercados mundiales. La señal de momentum se complementa con una señal de incertidumbre para filtrar las señales falsas. Negocia unas pocas posiciones al día (+-3) pero sólo si se cumplen las condiciones. puede ocurrir que no haya operaciones en un día o que haya más de 3. Este EA funciona con HK50Cash, UK100Cash, US500Cash & GOLD. Seleccione los símbolos en consecuencia. También introduzca su zona horaria como se define por "GMT + -" ejemp
BTC Gold MT5
Claudia Ramona Angerer
1.86 (7)
Asesores Expertos
Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para GOLD (XAUUSD) y BITCOIN (BTCUSD) en marco de tiempo 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Tiene un TP y un SL Sin el uso de estrategias peligrosas como martingalas y coberturas Mejor marco de tiempo: M30 , Mejor par de divisas: ORO Obtenga EURUSD Expert gratis después de comprar(o alquilar) este Expert. Para más información, envíe un mensaje después de comprar(alquilar). Símbolo: GOLD (XAUUSD) y BITCOIN (BTCUSD) Marcos de tiempo: M30 , H1 , H
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
Rango diario
18.86 19.41
Rango anual
0.25 21.36
Cierres anteriores
19.41
Open
19.33
Bid
18.87
Ask
19.17
Low
18.86
High
19.41
Volumen
20.035 K
Cambio diario
-2.78%
Cambio mensual
1.67%
Cambio a 6 meses
8.64%
Cambio anual
10.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B