GOLD: Barrick Gold Corporation (BC)
18.87 USD 0.54 (2.78%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOLD hat sich für heute um -2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.86 bis zu einem Hoch von 19.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barrick Gold Corporation (BC)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GOLD on the Community Forum
Handelsanwendungen für GOLD
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (273)
Hallo Trader! Ich bin Quantum Queen, die neueste und leistungsstärkste Expert Advisor-Familie von Quantum. Meine Spezialität? GOLD. Ja, ich handle das XAUUSD-Paar präzise und zuverlässig und biete Ihnen damit beispiellose Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt. Ich bin hier, um zu beweisen, dass ich der fortschrittlichste Expert Advisor für den Goldhandel aller Zeiten bin. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (82)
PROP-FIRMA BEREIT! ( SETFILE herunterladen ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Dieser EA wurde von erfahrenen Praktikern entwickelt, die die Eigenschaften von XAUUSD genau kennen. Dieser EA kann in den Zeitrahmen M1, M5, M15, M30 und H1 gut funktionieren. Je enger der Zeitrahmen gewählt wird, desto geringer ist die Gewinnmitnahmegrenze, die Sie anpassen können, und umgekehrt. Die Standardlosgröße ist auf 0,01 festgelegt, Sie können sie jedoch nach Ihrem Geschmack ändern. Die Höhe der Gewinnmitnahme wird in Geld bestimmt, während die Höhe des Stop-Loss als Prozentsatz Ihres
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.67 (12)
SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt)
Disruptive Edge
Jarmin Jamike Ugorji
Disruptive Edge EA ist ein innovativer Expert Advisor, der auf dem Konzept der disruptiven Technologie basiert. Es enthält technische Analyse-Strategie auf der Grundlage der verschiedenen Preisbewegungen, Muster, Trends, Retrenchments und Umkehrungen, die sorgfältig in das System codiert sind. Es verwendet einen flexiblen und dynamischen Ausführungsalgorithmus , der von der Preisbewegung abhängt , um sehr präzise Trades auszuführen. Alle Trades sind mit einem harten Stop Loss abgesichert. Ein se
Terraforming 2 Global Momentum
Lerato Silokwane
Der EA versucht, von den Momentum-Effekten an den globalen Märkten zu profitieren. Das Momentum-Signal wird durch ein Unsicherheitssignal ergänzt, um falsche Signale herauszufiltern. Handelt ein paar Positionen pro Tag (+-3), aber nur, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Es kann vorkommen, dass es keine Trades an einem Tag gibt oder mehr als 3. Dieser EA arbeitet mit dem HK50Cash, UK100Cash, US500Cash & GOLD. Wählen Sie die Symbole entsprechend aus. Geben Sie auch Ihre Zeitzone ein, die durch die
BTC Gold MT5
Claudia Ramona Angerer
1.86 (7)
Ein auf künstlicher Intelligenz ( AI ) basierender Experte Für GOLD (XAUUSD) und BITCOIN (BTCUSD) in den Zeitrahmen 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Hat einen TP und einen SL Ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges Bester Zeitrahmen: M30 , Bestes Währungspaar: GOLD Erhalten Sie EURUSD Expert kostenlos nach dem Kauf (oder der Miete) dieses Experten. Für weitere Informationen, senden Sie eine Nachricht nach dem Kauf (mieten). Symbol: GOLD (XAUUSD) und BITCOIN
Tagesspanne
18.86 19.41
Jahresspanne
0.25 21.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.41
- Eröffnung
- 19.33
- Bid
- 18.87
- Ask
- 19.17
- Tief
- 18.86
- Hoch
- 19.41
- Volumen
- 20.035 K
- Tagesänderung
- -2.78%
- Monatsänderung
- 1.67%
- 6-Monatsänderung
- 8.64%
- Jahresänderung
- 10.03%
