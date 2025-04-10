Divisas / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.22 USD 0.09 (2.09%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GNFT de hoy ha cambiado un -2.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.10, mientras que el máximo ha alcanzado 4.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GENFIT S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GNFT News
- H.C. Wainwright assumes coverage on Genfit stock with Buy rating
- Gilead Sciences' Best Days May Be Ahead - Here's Why (NASDAQ:GILD)
- GENFIT: Publication of the 2025 Extra-Financial Performance Report (fiscal year 2024)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Rango diario
4.10 4.22
Rango anual
2.55 6.42
- Cierres anteriores
- 4.31
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.22
- Ask
- 4.52
- Low
- 4.10
- High
- 4.22
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -2.09%
- Cambio mensual
- 9.61%
- Cambio a 6 meses
- 19.55%
- Cambio anual
- -23.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B