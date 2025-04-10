クォートセクション
通貨 / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares

4.38 USD 0.16 (3.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNFTの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり4.17の安値と4.38の高値で取引されました。

GENFIT S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.17 4.38
1年のレンジ
2.55 6.42
以前の終値
4.22
始値
4.24
買値
4.38
買値
4.68
安値
4.17
高値
4.38
出来高
3
1日の変化
3.79%
1ヶ月の変化
13.77%
6ヶ月の変化
24.08%
1年の変化
-20.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K