通貨 / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.38 USD 0.16 (3.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNFTの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり4.17の安値と4.38の高値で取引されました。
GENFIT S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GNFT News
1日のレンジ
4.17 4.38
1年のレンジ
2.55 6.42
- 以前の終値
- 4.22
- 始値
- 4.24
- 買値
- 4.38
- 買値
- 4.68
- 安値
- 4.17
- 高値
- 4.38
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 13.77%
- 6ヶ月の変化
- 24.08%
- 1年の変化
- -20.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K